"Укрспирт" поставил украинским производителям 3,3 млн литров сырья для антисептиков

За три недели, с начала производства дезинфицирующего средства на базе заводов ГП "Укрспирт", госпредприятие произвело и поставило украинским компаниям уже 3,3 млн литров сырья для антисептиков.

Как сообщает пресс-служба компании, производить дезинфицирующее средство предприятие имеет возможность до 30 апреля включительно (согласно срока, установленного изменениями в законодательстве).

"Сейчас антисептик — это предмет первой необходимости. За три недели ГП "Укрспирт" поставило производителям уже 3,3 млн литров дезинфицирующего средства. Если математически перевести это на товар, то с проданной "Укрспирт" сырья можно изготовить примерно 85 млн карманных санитайзеров по 50 мл или 17 млн по 250 мл. И мы видим, что украинские производители не медлили и наполнили рынок антисептиками по всей стране. На сегодня отгрузки дезинфицирующего средства происходит с 12 заводов ГП "Укрспирт". Для оперативности за последние несколько недель мы дополнительно запустили два завода во Львовской и Черкасской областях", — рассказал исполняющий обязанности директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

По его словам, сейчас сырье у "Укрспирта" закупают 36 украинских производителей антисептиков.

"На своих заводах мы производим дезинфицирующее средство с 80% и 90% содержанием спирта. Такая прочность важна, чтобы обеспечить надежный антисептический эффект. Продаем это сырье по цене без акциза. Конечно, она постоянна и расти не будет", — добавил Блескун.

Так, литр сырья крепостью 80% стоит 35,37 грн, 90% — 42,45 грн.

По информации компании, ГП "Укрспирт" поставляет сырье производителям антисептиков, которые ранее уже работали с ритейлерами на украинском рынке (компаниями, занимающимися розничной продажей товаров) и в которых соответствующие производственные планы для изготовления антисептиков разных объемов.

Напомним, во второй половине марта ГП "Укрспирт" приостановило отгрузку спирта на экспорт. Такое решение принято руководством предприятия в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19

Ранее сообщалось, что "Укрспирт" поставил украинским производителям уже 2 млн 600 тысяч литров дезинфицирующего средства.

30 марта Верховная Рада проголосовала за законопроект №3275, который, среди прочего, позволяет изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт".

Как сообщалось, с января по февраль 2020 года включительно с территории Украины экспортировали медицинских товаров, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу на $15,2 млн.