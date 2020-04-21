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"Укрспирт" "залил" Украину антисептиком

Госпредприятие поставило более 2,5 млн литров сырья для изготовления антисептиков в Украине

"Укрспирт" "залил" Украину антисептиком "Укрспирт" "залил" Украину антисептиком
Антисептик. Фото: freepik

Государственное предприятие "Укрспирт" поставило украинским производителям уже 2 млн 600 тысяч литров дезинфицирующего средства.

Речь идет о сырье для антисептиков, которое со 2 апреля, после введения в действие законодательных изменений, начали производить на базе заводов "Укрспирта", сообщает пресс-служба госпредприятия.

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"Отгрузка сырья для антисептиков продолжаются 7 дней в неделю, конечно, в праздник Пасхи сделали перерыв на два дня. Украинские производители закупили в государственном предприятии "Укрспирт" уже 2 миллиона 600 тысяч литров дезинфицирующего средства. И результаты этого наглядные — антисептики появились почти в каждом магазине и аптеке. Поэтому острый дефицит преодолен", — доложил исполняющий обязанности директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

При этом от добавил, что заказы от украинских производителей продолжают поступать, "ведь коронавирус в стране пока, к сожалению, не победили".

Указано, что дезинфицирующее средство крепостью 80% стоит 35,37 грн за литр, крепостью 90% — 42,45 грн за литр. Цены являются постоянными и в них не закладывается акциз.

Кроме того, на сайте "Укрспирта" каждый день публикуется информация об общих объемах и компаниях, которым осуществляются отгрузки.

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Напомним, соответствующие изменения в законодательство были подготовлены ГП "Укрспирт" в сотрудничестве с Кабинетом министров и рядом народных депутатов в середине марта.

30 марта Верховная Рада проголосовала за законопроект №3275, который, среди прочего, позволяет изготавливать дезинфицирующее средство (сырье для антисептиков) на базе заводов ГП "Укрспирт".

Как сообщалось, с января по февраль 2020 года включительно с территории Украины экспортировали медицинских товаров, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу на $15,2 млн.

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