Украинцы на карантине разметают медицинские приборы, краску и презервативы

Динамика продаж разных товарных групп демонстрирует, как COVID-19 меняет ассортимент потребительской корзинки в онлайн-ритейле сети "Эпицентр".

Об этом сообщили в компании.

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За последний месяц больше всего были востребованы медицинские расходные материалы одноразового использования. Продажи медицинских масок, защитных перчаток, респираторов, бахил, бинтов и других расходных материалов выросли в 50 раз. На втором месте — медицинские приборы (ингаляторы, термометры, средства кварцевания и др.) — спрос на них вырос 17 раз.

Краска и колоранты заняли третье место — их продажи выросли в 7 и 13 раз соответственно.

Еще одна категория продукции, оказавшаяся несколько неожиданно в этом рейтинге — средства контрацепции. Спрос на презервативы во время карантина вырос 5,5 раз и вывел их на четвертое место.

Дезинфекторы и антисептики замыкают пятерку товаров-лидеров. За март динамика продаж этих товаров увеличилась вчетверо.

Также выросло количество заказов на отделочные материалы – в 3,2 раза повысился спрос на обои, в 2,5 раза — на смесители, в 2,2 раза – на плитку и ламинат. Необходимость сидеть дома вдвое увеличила динамику продаж бытовой химии и телевизоров, а в 1,5 раза – стиральных машин.

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С 12 марта онлайн-продажи с доставкой увеличились на 83% по сравнению с предыдущим месяцем. Количество заказов с самовывозом во время карантина увеличилось почти вдвое — на 96%. Это связано как с самоизоляцией населения и увеличением доли покупок в e-commerce в целом, так и с ограниченностью в работе стационарных магазинов "Эпицентр".

Что касается "карантинной" географии, лидерами по количеству заказов в стали города-миллионники: Киев, Одесса, Львов, Харьков, Днепр. Также в первую десятку городов с самой высокой реализацией в онлайн-торговли в марте попали Черновцы, Чернигов, Кривой Рог, Бровары и Николаев. Количество онлайн-заказов в каждом из этих городов возросло в 3-5 раз.

Напомним, что на карантине украинцы заказывают в супермаркетах чаще всего туалетную бумагу, мясо и овощи.