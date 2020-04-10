Потребрынки 8 минут назад

Без соли и гречки: какие товары чаще всего заказывают в супермаркетах страны (ИНФОГРАФИКА)

Макароны и хлеб практически не пользутся повышенным спросом

Без соли и гречки: какие товары чаще всего заказывают в супермаркетах страны (ИНФОГРАФИКА) Без соли и гречки: какие товары чаще всего заказывают в супермаркетах страны (ИНФОГРАФИКА)
Фото: 112 Украина

На карантине украинцы заказывают в супермаркетах чаще всего туалетную бумагу, мясо и овощи. Пиво берут крайне неохотно, а крепкий алкоголь и вовсе не попал в "десятку" самых желанных товаров. 

Об этом свидетельствуют результаты анализа онлайн-корзин, который "ЛУН Місто" провел с сервисом доставки продуктов из гипермаркетов Zakaz.ua. Анализировались заказы Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова за три недели карантина — от 16 марта до 4 апреля. 

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Недавний ажиотаж вокруг соли и гречки в супермаркетах дал свои плоды — ни в одном городе эти товары не попали в топ-10. А вот туалетная бумага в перечне самых востребованных товаров в пяти крупных городах: Днепр, Харьков, Киев, Одесса и Львов. Также горожане охотно покупают мясо и овощи. Многим нужна питьевая вода, сладкая вода и масло. 

Интересно, но пиво вошло в десятку самых важных товаров только в "корзине" Харькова, а крепкий алкоголь и вовсе не попал в хит-парад. Фрукты и пища для детей только в корзине Львова.

Примечательно, что в приморской Одессе рыба заняла только шестое место в десятке товаров, даже "сухопутный" Харьков имеет  в своей десятке и свежую и замороженную рыбу. Зато только в Одессе в лидерах заказов — свежая зелень. 

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Исходя из аналитики стало понятно, что в крупных городах больше всего востребована туалетная бумага, мясо, вода и овощи. Макароны не пользуются спросом, хотя мучные изделия являются продуктом первой необходимости, как и хлеб, который ни в одном городе не вошел в десятку вместе с гречкой и солью.

Напомним, что на карантине в Украине выросли продажи водки.

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