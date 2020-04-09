Потребрынки 30 минут назад

На карантине в Украине выросли продажи водки — Bayadera Group

Чаще всего крепкий алкоголь покупают мужчины

На карантине в Украине выросли продажи водки — Bayadera Group На карантине в Украине выросли продажи водки — Bayadera Group
Фото: Bigmir

Месяц карантина в Украине существенно не повлиял на общие объемы продаж алкоголя. Крепкий алкоголь продемонстрировал незначительный рост, а категории украинского вина, игристые и вермуты наоборот немного просели.

Об этом сообщила пресс-служба Bayadera Group.

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В компании констатируют рост продаж водки на 4-5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Также отмечен тренд, когда люди стали намного больше тратить денег на продукты питания, однако чаще покупать алкоголь начали именно мужчины — с этим в компании связывают рост продаж крепкого алкоголя.

Что касается импорта, то только за месяц карантина продажи импортного алкоголя выросли на 20%. Но в компании считают, что эта динамика будет временной, так как наверняка украинцы запасались любимыми марками из-за боязни возможного дефицита. Однако нехватки алкоголя сейчас нет, за исключением итальянских марок. 

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Еще один тренд — рост продаж онлайн. При этом, украинские потребители продолжают предпочитать оффлайн супермаркеты, однако продажи онлайн всего за месяц выросли в несколько раз и эта тенденция будет расти. Несколько национальных сетей супермаркетов уже заявили о развитии собственных сервисов доставки.

В апреле не прогнозируются существенные изменения объемов продаж алкоголя всех категорий, соответственно, нет причин и для повышения цен  Возможен рост продаж украинского вина в период празднования Пасхи. А вот рост импорта, вероятно, немного приостановится.

Напомним, что Delo.ua выясняло, будут ли проблемы с поставками в Украину импортных алкогольных напитков и еды.

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