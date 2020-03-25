Общество 50 минут назад

За 2 месяца из Украины вывезли антикоронавирусных товаров на $15 млн (ИНФОГРАФИКА)

За сентябрь — декабрь 2019 года было экспортировано почти столько же подобных товаров, как за два месяца этого года — на $17 млн

За 2 месяца из Украины вывезли антикоронавирусных товаров на $15 млн (ИНФОГРАФИКА) За 2 месяца из Украины вывезли антикоронавирусных товаров на $15 млн (ИНФОГРАФИКА)
Фото: 5 канал

С января по февраль включительно с территории Украины экспортировали медицинских товаров, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу на $15,2 млн.

Об этом сообщил председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на официальные данные таможни, которые были предоставлены на рассмотрение правительственного антикризисного штаба для принятия решения о запрете такого экспорта

По его словам, при этом, за сентябрь — декабрь 2019 года было экспортировано почти столько же подобных товаров, как за два месяца этого года — на $17 млн.

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Всего с сентября 2019 года по февраль 2020 года из Украины экспортировали медицинских товаров для противодействия коронавирусу на $34,2 млн.

"Такое аномальное увеличение суммы экспорта медицинских товаров в январе — феврале этого года в первую очередь произошло из-за стремительного роста экспорта текстильных медицинских хирургических масок с $3,8 млн за 246,3 тонн в январе до $9,1 млн за 394 тонны в феврале", — пояснил Каневский.

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Кроме этого, в феврале значительно выросли суммы экспорта следующих товаров:

–  защитные очки — 1,8 тонны на сумму $54,9 тысяч;

– респираторы — 2,2 тонны на сумму $154,5 тысяч;

– медицинские одноразовые халаты — 1,5 тонны на сумму $48,1 тысяч;

– медицинские халаты — 71,6 тонн в $959,3 тысяч.

Помимо приведенных товаров в феврале из Украины также экспортировали:

– нитриловые перчатки — 389 тысяч пар;

– медицинские перчатки — 216 тысяч пар;

– лабораторные костюмы — 30,2 тонны;

– антисептик — 46,3 тонны.

Приведенные данные не содержат объемов и сумм медицинских изделий, которые были вывезены из Украины путем контрабанды, если такое случалось.

Стоит отметить, что некоторые суммы в данных таможни на Кабмин содержат математические неточности на уровне десятых.

Напомним, по состоянию на 07:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и городе Киеве.

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