Как не подхватить коронавирус и распознать его: профилактика, симптомы и лечение

Количество зараженных новым коронавирусом в мире становится все больше, и, кажется, его распространение не думает затихать — во Всемирной организации охраны здоровья вчера заявили об ускорении пандемии.

Сама же болезнь обрастает мифами: некоторые до сих пор "защищаются" от нее оксолиновой мазью или же пытаются "продезинфицировать" свой организм алкоголем.

В связи с растущей паникой (и количеством легенд о Covid-19) Delo.ua рассказывает, что нужно знать о вирусе: какие симптомы у вызванной ним болезни и как она протекает, а заодно — как не заразиться коронавирусом и что точно не поможет его вылечить.

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Что поможет не подхватить болезнь

Коронавирус SARS-CoV-2 — очень заразный, однако не "витает" в воздухе, а передается контактным способом через слизистые оболочки. Например, капли слюны больного при кашле могут попасть на слизистые другого человека или же на ближайшие поверхности — там вирус может прожить несколько часов.

Поэтому, чтобы не заболеть, важно беречь глаза, нос и рот прежде всего от своих грязных рук — чаще всего вирус добирается до организма именно через них. Медики советуют не трогать лицо грязными руками и регулярно мыть руки с мылом не менее 20 секунд. Подойдет и дезинфекция антисептиком, однако в нем должно содержаться не менее 60-80% спирта.

Нужно придерживаться и других стандартных правил при эпидемии: держаться от людей на расстоянии полтора метра, не здороваться за руку, дезинфицировать личные вещи (телефон, кошелек, сумку), часто проводить влажную уборку и проветривать жилье. Внимательно стоит отнестись к готовке — не есть сырые мясо и яйца, тщательно мыть овощи и фрукты.

Уменьшить риск заражения поможет отказ от путешествий, встреч, поездок в общественном транспорте и самоизоляция, от которых сегодня из-за карантина и введенных властями норм и так никуда не деться.

Какие профилактические меры не работают

От заражения точно не спасут медицинские маски — они мешают распространению вируса больными через кашель, но здоровых оберегают разве что от частых прикосновений к лицу грязными руками.

Также уничтожить вирусы и бактерии на руках с помощью большинства видов алкоголя скорее всего не получится просто потому, что процент спирта в нем часто меньше необходимого. "Дезинфицировать" крепкими напитками не стоит и организм — тот ослабляет ответ иммунной системы, которой во время эпидемии лучше оставаться активной.

Медики уверяют, что нет доказательств о возможности "смыть" коронавирус в желудок и "вымыть" его из организма частым питьем воды или же предотвратить болезнь промыванием носоглотки солевым раствором. Неэффективной будет и смазка носа оксолиновой мазью.

В качестве профилактики не сработает употребление определенной еды: например, любимых в нашей стране чеснока, лука и витамина С. Впрочем, другие витамины тоже не помогут уберечься от Covid-19, как и "лекарства для профилактики коронавируса" — на данный момент их попросту нет.

Как распознать симптомы коронавируса

Коронавирусная болезнь протекает примерно так же, как обыкновенная ОРВИ или грипп. У зараженного человека часто наблюдаются высокая температура (от 38 градусов), общая слабость и сухой кашель. Чуть реже встречается насморк, чихание, боль в горле и мышечная боль. Еще реже бывает потеря аппетита, одышка, выделение мокроты, головная боль, тошнота и диарея.

Также совсем недавно эксперты Британской ассоциации оториноларингологии пришли к выводу, что у некоторых заболевших коронавирусом диагностируют внезапную потерю обоняния и/или вкуса.

Как можно отличить симптомы коронавируса от проявлений ОРВИ и гриппа, хорошо проиллюстрировали в Центре общественного здоровья при Минздраве:

Про наличие любого из перечисленных симптомов необходимо сразу же рассказать по телефону своему семейному врачу — на основе полученных данных тот решит, есть ли повод для теста на коронавирус или госпитализации, а также даст советы по лечению. При этом идти в больницу самостоятельно нельзя, чтобы не заразить других.

В тяжелых случаях — при потере сознания, длительной высокой температуре и затруднении дыхания — нужно вызывать скорую. Уже в больнице медики решат, необходимо ли проводить тестирование на коронавирус и назначат соответствующее лечение.

К слову, обычно на коронавирус проверяют именно пациентов с тяжелой симптоматикой, а также тех, кто контактировал с уже заразившимся или недавно приехал из страны со вспышкой Covid-19.

Необходимо помнить, что тестов на коронавирус в Украине в свободном доступе сегодня нет. При этом провериться на Covid-19 можно бесплатно, но только по направлению терапевта или медика из скорой помощи и только в крупных государственных больницах. Например, в Киеве таких семь:

• Александровская клиническая больница (Шелковичная, 39/1);

• Киевская городская больница №4 (Соломенская, 17);

• Киевская клиническая больница №9 (Рижская, 1);

• городская детская клиническая больница №1 (Богатырская, 30);

• городская детская клиническая больница №2 (проспект Алишера Навои),

• Городская детская инфекционная больница (Дегтяревская, 23);

• Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины (Героев Сталинграда,16).

Впрочем, на сегодняшний день тесты через ProZorro закупают и другие государственные клиники, а также некоторые частные — например, "Клиника Нова" в Киеве. Тут проверить на коронавирус могут и без направления врача, но платно — 800 грн за всю процедуру.

Как лечиться при подозрении на Covid-19

В большинстве случаев коронавирусная болезнь протекает относительно легко и требует только симптоматического лечения. Как и при простуде, больному нужно больше отдыхать и пить воду, при высокой температуре — принимать жаропонижающие, например, парацетамол, при боли в горле — соответствующие леденцы или другие средства.

Важно держать терапевта в курсе своего состояния, а также самоизолироваться от родных и знакомых. В комнате, где лежит больной, нужно часто убирать и проветривать, также заболевшему необходимо выделить свою посуду и полотенца. Не лишним будет регулярно дезинфицировать поверхности в помещении.

Что не вылечит от коронавируса

На данный момент лекарств против Covid-19 нет, поэтому существующие противовирусные препараты не помогут. Как не вылечат болезнь и антибиотики — эти препараты уничтожают только бактерии, а к вирусам совершенно равнодушны. В то же время, если заразившийся подхватит во время болезни еще и бактериальную инфекцию, эти лекарства все же пропишут.

Не оказывают никакого влияния на болезнь безрецептурные иммуностимуляторы. Употребление определенных продуктов вроде чеснока и апельсинов останется таким же не эффективным, как и при профилактике, что упоминалось выше. Распитие спиртных напитков во время болезни только усугубит симптоматику, но не вылечит от коронавируса.

Также не доказано, что с болезнью борется горячая или ледяная ванна — как писала экс-министр здравоохранения Украины Уляна Супрун, вирусу внутри тела все равно до изменений температуры вне организма.