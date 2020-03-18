В Украине анализ на коронавирус прошли всего 156 человек: больницы активно закупают тесты

По состоянию на вечер 17 марта в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом, при этом, как отмечают в Минздраве, на наличие болезни протестировали всего 156 человека — 114 из них оказались здоровыми, а 28 еще ждут результатов.

Эксперты сходятся во мнении, что такое число проверенных — ничтожно мало, учитывая население страны в 37 млн человек. Многие же высказывают обеспокоенность недостаточным количеством тестов в стране в разгар эпидемии.

Впрочем, президент Владимир Зеленский уже пообещал украинцам поставку в 1 млн экспресс-тестов на коронавирус из Китая — партия диагностических систем, закупленная для Украины основателем Alibaba Джеком Ма, должна прийти в страну 21 марта 2020 года.

Пока же больницы пытаются справиться с возрастающим спросом на проверку самостоятельно — частные заказывают международные доставки, а государственные — объявляют тендеры. Delo.ua узнало на портале госзакупок ProZorro, куда и за сколько скупают тесты для выявления коронавируса.

Больше всего предложений купить спецсистемы — в Киеве. Так, Центр первичной медико-санитарной помощи Днепровского района в Киеве собирается заказать 3 упаковки тестов по 25 штук каждая за 30 тысяч грн — пока предложения уточняются, но получить заказ больница надеется 17 апреля 2020 года.

Диагностический центр Голосеевского района в Киеве выделил 9400 грн на 1 набор тестов по 25 штук. Поставка ожидается до 25 марта.

Центр медико-санитарной помощи Оболонского района в Киеве тоже запасется средствами выявления болезни — там объявили тендер на покупку одного комплекта по 25 штук тестов на коронавирус, а заодно и 25 наборов для диагностики гриппа за 17 тысяч грн. Товар должны получить до 27 марта.

Центр первичной медико-санитарной помощи Житомирского горсовета закупит до конца года 500 штук экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции. За них в центре отдадут 162,5 тысячи грн.

Озаботились закупкой тестов и в Краматорске: Детское территориальное медицинское объединение заказало 1 упаковку с 25 системами за 7500 грн. Поставка должна быть до конца апреля.

Средства диагностики заказала и центральная больница села Корделевка в Винницкой области — там планируют купить до конца 2020 года 20 тестов за 6500 грн. Сейчас тендер на этапе квалификации победителя.

Аж 195 тысяч грн потратит на экспресс-тесты для диагностики китайского вируса Военно-медицинский клинический центр Северного региона. За такую сумму военные медики хотят получить 600 быстрых тестов до конца этого года.

А вот Клиническая инфекционная больница Одесского горсовета скупится на 3 млн 250 тысяч грн. За такие деньги хотят приобрести сразу 10 тысяч экспресс-тестов — с указанием доставки до конца года.

В среднем заказчики готовы потратить около 339 грн на один тест, при этом больше всего денег могут выделить в Днепровском районе Киева — 400 грн за штуку, а меньше всего в Краматорске — всего 300 грн.