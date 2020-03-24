В ВОЗ говорят, что коронавирус начал распространяться быстрее

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что коронавирус COVID-19 стал быстрее распространяться в мире.

Об этом говорится в сообщении на официальном аккаунте организации в Twitter.

"Пандемия нового коронавируса набирает обороты. Зафиксировано больше 300 тысяч случаев заболевания почти во всех странах мира", — отмечает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреиесус.

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По данным ВОЗ, если от первого зарегистрированного случая заражения до стотысячного прошло 67 дней, то следующие 100 тысяч фактов заражения были зафиксированы за 11 дней, а еще 100 тысяч — за 4 дня. Гебреиесус подчеркнул, что все введенные жесткие ограничения в связи с коронавирусом должны замедлить распространение пандемии. Однако у них есть и негативное последствие — дефицит защитных средств и материалов, из которых их производят.

Также руководитель ВОЗ предостерег от использования непроверенных лекарств от коронавируса: "Использование непроверенных средств без нужных доказательств может дать ложные надежды и причинить больше вреда, чем пользы, а также привести к нехватке необходимых лекарств для других болезней".

Напомним, что Министерство охраны здоровья Украины потребовало от больниц приостановить плановую госпитализацию пациентов, а также плановые операции для того, чтобы медицинские учреждения были готовы для предоставления медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.