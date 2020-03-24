Общество 1 час назад

Сегодня производится бесконтрольный импорт инфекции в столицу — мэр Киева Кличко

Мэр Киева пожаловался на государственную власть, которая решила вернуть граждан Украины домой из-за границы, но не контролирует безопасность этого процесса

Сегодня производится бесконтрольный импорт инфекции в столицу — мэр Киева Кличко Сегодня производится бесконтрольный импорт инфекции в столицу — мэр Киева Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко пожаловался на государственную власть, которая приняла решение возвращать украинцев из-за границы домой, а со всеми вытекающими из этого проблемами оставила городскую власть один на один. 

Об этом Кличко заявил во время своего онлайн-брифинга во вторник, 24 марта. 

Мэр Киева сообщил, что в эти дни в Киев, в аэропорт "Борисполь" и на центральный жд-вокзал прибывают десятки тысяч украинцев из-за границы. 

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"Решение о возвращении украинских граждан принимало Министерство иностранных дел, а с проблемой потенциально инфицированных людей на улицах и угрозой быстрого распространения инфекции столица, к сожалению, остается сам-на-сам. Я убежден, что все профильные государственные органы должны подключиться к контролю за состоянием здоровья людей, которые прибывают в город и за тем, в каких санитарно-эпидемиологичечких нормах принимают пассажиров в аэропорту — там уже толпы и очереди", — заявил мэр Киева. 

По его словам, власти должны также подключиться к более жесткому информированию людей на границе о том, что все, кто прибыл, должны 2 недели пребывать дома и исключительно на самоизоляции. 

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"Сегодня производится бесконтрольный импорт инфекции в столицу. Я обращаюсь к МВД усилить контроль за соблюдением киевлянами ограничительных мер, а также предприятиями по выполнению ими мероприятий по организации дистанционной работы их сотрудников. А то выходит ситуация, что мы ограничили использование общественного транспорта, и при этом получаем тысячные заявки от государственных органов на проезд их сотрудников — куда они будут ехать, если могут работать дистанционно? Мы сегодня должны максимально ограничить количество социальных контактов", — добавил глава КГГА. 

Ранее сообщалось, что порядка 2 тысяч украинских туристов не могут вылететь на родину из Таиланда после перекрытия Украиной авиасообщения в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, 17 марта Украина полностью закрыла пассажирское авиасообщение из-за вспышки нового коронавируса.

Международный аэропорт "Борисполь" с 17:00 22 марта расконсервировал терминал "B" для обслуживания приема всех прилетевших чартерных, санитарных, эвакуационных и других рейсов.

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