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Аэропорт "Борисполь" расконсервировал терминал "B" для тестирования всех прилетевших

Для увеличения безопасности пассажиров и персонала

Аэропорт "Борисполь" расконсервировал терминал "B" для тестирования всех прилетевших Аэропорт "Борисполь" расконсервировал терминал "B" для тестирования всех прилетевших
Терминал "В" аэропорта "Борисполь". Фото: bus.by

Международный аэропорт "Борисполь" с 17:00 22 марта расконсервировал терминал "B" для обслуживания приема всех прилетевших чартерных, санитарных, эвакуационных и других рейсов.

Это сделано для увеличения безопасности пассажиров и персонала, сообщает со ссылкой на пресс-службу аэропорта avianews.com.

Указано, что терминал "B" имеет большую площадь в зоне прилета по сравнению с терминалом "F", что позволит обеспечить лучшие условия для проведения анализов прилетевших пассажиров на наличие коронавируса SARS-CoV-2.

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В аэропорту ожидают, что в ближайшее время данное тестирование будут проходить 100% прилетевших пассажиров помимо стандартного измерения температуры тела. Сейчас министерство здравоохранения Украины ожидает поставку новой партии тест-систем.

Как отмечается, терминал "F" при этом продолжит работать на вылет.

Сообщается также, что, несмотря на запрет с 17 марта на международное пассажирское сообщение, Украина продолжает принимать специальные рейсы с гражданами страны из-за рубежа и позволяет иностранным государствам вывозить домой своих граждан.

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Напомним, с 18 марта аэропорт "Борисполь" закрыл свой основной терминал "D" из-за падения пассажиропотока. Также администрация воздушных ворот приняла решение перевести предприятие на режим работы с минимально необходимым количеством работников для обеспечения жизнедеятельности воздушной гавани.

Ранее в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров одного из авиарейсов, который прилетел в Киев, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие. Вскоре у него обнаружили коронавирус.

По состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.

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