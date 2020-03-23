В "Борисполе" у прибывшего в Украину пассажира обнаружили коронавирус

В аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров одного из авиарейсов, который прилетел в Киев, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие.

Вскоре у него обнаружили коронавирус, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы", — говорится в сообщении.

Указано, что всего за прошедшие сутки, 22 марта, в Украину въехало более 15 тысяч человек. Из них более 13 тысяч — это украинцы, вернувшиеся из-за границы.

При этом заверяется, что пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерили температуру у всех прибывших.

Ранее сообщалось, что порядка 2000 украинских туристов не могут вылететь на родину из Таиланда после перекрытия Украиной авиасообщения в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, 17 марта Украина полностью закрыла пассажирское авиасообщение из-за вспышки нового коронавируса.

Напомним, по состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19.