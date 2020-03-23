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Около 2000 украинских туристов оказались заблокированными в Таиланде из-за коронавируса

Они собираются записать видеообращение к президенту Зеленскому

Около 2000 украинских туристов оказались заблокированными в Таиланде из-за коронавируса Около 2000 украинских туристов оказались заблокированными в Таиланде из-за коронавируса
Туристы в Таиланде. Фото: Twitter

Порядка 2000 украинских туристов не могут вылететь на родину из Таиланда после перекрытия Украиной авиасообщения в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Указано, что украинцы продлевают визы в Таиланде, что стоит денег. Однако намного больше цена перелета в ближайший хаб — Дубай, Доху или Стамбул. Это — единственная возможность вернуться в Украину, если исходить из инструкции на сайте посольства.

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"Такую стоимость большинство не может или не хочет себе позволять (учитывая, что у всех билеты уже куплены). До Дубая из Бангкока билет стоит $500-700 на одного, из Дубая до Киева еще $260. Не каждая семья из 3-4 человек такой перелет может себе позволить. В Доху, вроде бы, дороже, или также", — рассказала украинка Регина в комментарии информагентству.

Также туристы опасаются, что их могут просто не посадить на самолет — говорят, что уже были такие случаи с рейсами в Стамбул и Доху.

Украинцы надеются на запуск нескольких рейсов из Таиланда в Украину. Многие остались ждать открытия украинских границ после 3 апреля, чтобы улететь по уже купленным билетам.

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Между тем, в посольстве Украины порекомендовали приобретать билеты, поскольку неизвестно будут ли, когда и откуда дополнительные спецрейсы.

Предполагается, что 23 марта украинцы соберутся под офисом миграционной службы в Пхукете, чтобы записать видеообращение к президенту своей страны Владимиру Зеленскому.

Напомним, 17 марта Украина полностью закрыла пассажирское авиасообщение из-за вспышки нового коронавируса.

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