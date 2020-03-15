Украинских туристов в Египте отправили на карантин

В Египте из-за вспышки коронавируса поместили на карантин украинских туристов, которые отдыхали на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook.

По данным ведомства, на карантин отправили украинцев, которые отдыхали в отелях Reef Oasis Beach Resort и Sentido Reef Oasis Senses Resort.

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"Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой", — пояснили в МИУ.

При этом в Мининфраструктуры просят отдыхающих сохранять спокойствие и быть на связи с турагентами и представителями МИД для получения актуальной информации об обратных рейсах.

Напомним, с 15 марта Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Также ожидается, что с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.