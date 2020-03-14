В Италии от коронавируса скончалась украинка — соцсети (ФОТО)

В Италии от китайского коронавируса умерла гражданка Украины Раиса Малышева 1954 года рождения.

Об этом сообщила активистка Оксана Федкив в Facebook.

По ее словам, украинку, которая работала в провинции Брешия, госпитализировали с подозрением на коронавирус 8 марта. Лишь 12 марта диагноз официально подтвердили.

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Как отмечается, в пятницу, 13 марта, женщина умерла.

Известно, что на консульском учете в Италии находятся около 15 тысяч украинцев, а живут и работают, по разным данным, несколько сотен тысяч граждан Украины.

Напомним, с 15 марта Украина на 2 недели закроет границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Также ожидается, что с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.