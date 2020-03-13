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В мире 30 минут назад

Коронавирус в ЕС уже невозможно остановить — глава Еврокомиссии

Еврокомиссия со своей стороны максимально смягчит правила предоставления госпомощи предприятиям, пострадавшим из-за пандемии

Коронавирус в ЕС уже невозможно остановить — глава Еврокомиссии Коронавирус в ЕС уже невозможно остановить — глава Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Интерфакс

В Евросоюзе невозможно остановить коронавирус COVID-19, возможно только замедлить его распространение. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Коронавирус стал крупнейшим шоком для экономики ЕС, но он не должен нанести ей перманентного ущерба. Остановить распространение коронавируса в ЕС невозможно, возможно лишь замедлить его распространение, для чего потребуется замедление экономической жизни Евросоюза. Еврокомиссия максимально смягчит правила предоставления госпомощи предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса", — цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

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Ранее стало известно, что руководство Германии может национализировать важные для государства предприятия, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Также сообщалось, что Чехия из-за коронавируса запрещает въезд на свою территорию всем иностранцам, кроме тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание в Чешской республике.

А Эстония и Латвия ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.

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