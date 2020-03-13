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В мире 1 час назад

В Германии из-за коронавируса могут национализировать крупные предприятия

Национализация может стать одним из вариантов поддержки в условиях разрыва из-за коронавируса глобальных цепочек поставок и обвала спроса

В Германии из-за коронавируса могут национализировать крупные предприятия В Германии из-за коронавируса могут национализировать крупные предприятия
Фото: Бизнес Цензор

Руководство Германии может национализировать важные для государства предприятия, если те будут испытывать трудности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, сообщает Der Spiegel.

"Мы не допустим банкротства экономически крепких компаний", — отметил министр.

По его словам, национализация может стать одним из вариантов поддержки в условиях разрыва из-за коронавируса глобальных цепочек поставок и обвала спроса.

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При этом, Альтмайер не ожидает многочисленных случаев национализации.

"Мы очень внимательно рассмотрим последствия банкротства и сделаем все необходимое", — цитирует слова Альтмайер телеканал N-TV.

По данным Института Роберта Коха, к 12 марта в Германии было зарегистрировано 2369 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, за сутки это число увеличилось на 802. Больше всего их выявлено в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия (688 случаев), Бавария (500) и Баден-Вюртемберг (454 случая). С момента начала эпидемии в стране от COVID-19 скончались пять человек.

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