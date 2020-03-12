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Валюта 30 минут назад

Паника из-за коронавируса спровоцировала девальвацию гривни — Нацбанк

Регулятор не видит экономических оснований для падения курса национальной валюты

Паника из-за коронавируса спровоцировала девальвацию гривни — Нацбанк Паника из-за коронавируса спровоцировала девальвацию гривни — Нацбанк
Олег Чурий. Фото: 5 канал

Рост курса валют в Украине связан с повышенным спросом на валюту и не имеет экономического обоснования, а вызван паникой из-за коронавируса. Этот спрос проявляли преимущественно украинские компании и граждане. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий во время брифинга по итогам заседания монетарного комитета НБУ.

"Спрос формируют украинские компании, работающие с экспортом и импортом, в которых долговые привлечения в иностранной валюте; физические лица: мы видим, что наличный рынок значительно сильно отреагировал. Мы это все связываем с психологическими факторами, связанными с глобальной ситуацией в мировой экономике и, безусловно, с вирусом", — сообщил Чурий.

В то же время он отрицал, что обвал курса валют в Украине вызвал массовый выход иностранных инвесторов из-за украинских активов.

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"Спрос от нерезидентов очень невелик. С начала месяца они купили около 168 млн долларов — это небольшой объем, учитывая, что только на этой неделе НБУ продал уже 700 тысяч долларов", — добавил заместитель главы НБУ.

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Напомним, 11 марта 2020 года американская валюта за день подорожала в Украине более чем на гривню на "черном рынке" и на 32 копейки на межбанке.

В Нацбанке также заявляли, что чрезмерные колебания обменного курса гривни на межбанковском валютном рынке усилились в течение последней недели в связи с ухудшением настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса по миру и повышения турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: Громадське

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