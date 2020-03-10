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Валюта 50 минут назад

НБУ: падение курса обусловлено психологическими причинами

В Нацбанке доложили о ситуации на валютном и денежно-кредитном рынках

НБУ: падение курса обусловлено психологическими причинами НБУ: падение курса обусловлено психологическими причинами
Курс валют. Фото: НБУ

Чрезмерные колебания обменного курса гривни на межбанковском валютном рынке усилились в течение последней недели в связи с ухудшением настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса миром и повышения турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В связи с этим Национальный банк Украины сохраняет активное присутствие на межбанке для сглаживания резкого падения курса нацвалюты, сообщает пресс-служба НБУ.

"Текущая ситуация на украинском валютном рынке — и межбанковском, и наличном — сложилась под влиянием, прежде всего, психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект. Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривни — сегодня международные резервы Украины составляют $26,8 млрд, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года", — говорится в сообщении.

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При этом готовность Нацбанка использовать международные резервы для недопущения "раскачивания" курса уже подтверждена на практике. В течение прошлой недели Национальный банк 3 дня выходил с интервенциями по продаже валюты, и в течение них продал в целом $307 млн.

"Также сегодня, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни, что также подпитывается нервными настроениями участников рынка, Национальный банк вышел с интервенцией по продаже валюты, и по состоянию на 13:00 продал $250 млн", — доложили в регуляторе.

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Там также добавили, что продолжат следить за ситуацией с распространением коронавируса и на состояние мировых финансовых и товарных рынков, и будут при необходимости и в дальнейшем проводить интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

"Ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, и банковская система имеет достаточно высокий уровень ликвидности. Гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд грн, валютная ликвидность — более $8 млрд. Таким образом, банки имеют достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под влиянием негативных новостей мировых рынков. В то же время НБУ готов поддержать банковский рынок ликвидностью при необходимости", — резюмировали в Нацбанке.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch ожидает ослабления гривни и роста ВВП Украины в 2020 году.

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