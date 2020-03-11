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Валюта 1 час назад

Валютная лихорадка: гривня снова обвалилась на межбанке и "черном рынке"

Американская валюта за день подорожала более чем на гривню на "черном рынке" и на 32 копейки на межбанке

Валютная лихорадка: гривня снова обвалилась на межбанке и "черном рынке" Валютная лихорадка: гривня снова обвалилась на межбанке и "черном рынке"
Фото: NewsOne

Наличный валютный рынок лихорадит в Украине. Американская валюта за день подорожала более чем на гривню. Об этом сообщает Минфин.

По состоянию на 17:30 средний курс доллара на "черном рынке" в покупке составляет 26,30 грн, а в продаже — 26,95 грн.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 43 копейки, в среду снизился на 32 копейки до 25,72 грн за доллар.

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Торги на межбанке открылись в диапазоне 25,52-25,55 UAH/USD, затем котировки выросли до 25,67-25,69 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,72-25,75 UAH/USD.

При этом еще во вторник, 10 марта, доллар продавался по 25,70-26 грн.

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Напомним, утром 11 марта темпы падения нацвалюты на межбанковских валютных торгах замедлились. НБУ удешевил официальный курс гривни по отношению к доллару на 39 копеек — с 24,9215 грн/доллар (по состоянию на вторник) до 25,3135 грн/доллар.

В Нацбанке заявили, что чрезмерные колебания обменного курса гривни на межбанковском валютном рынке усилились в течение последней недели в связи с ухудшением настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса по миру и повышения турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: Українські Новини

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