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В мире 1 час назад

Эпидемия коронавируса: Эстония и Латвия ввели режим чрезвычайного положения

С сегодняшнего дня в Латвии отменены и запрещены все публичные мероприятия. Аналогичное решение приняли также в Эстонии

Эпидемия коронавируса: Эстония и Латвия ввели режим чрезвычайного положения Эпидемия коронавируса: Эстония и Латвия ввели режим чрезвычайного положения
Фото: Delfi

В связи с распространением Covid-19 в Латвии с сегодняшнего дня до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.

Как сообщает Delfi, отвечать за координацию работы ответственных органов во время чрезвычайного положения будет Минздрав.

Родители посещающих детские сады детей уже сегодня должны предоставить письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.

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Также будет прекращен очный процесс обучения во всех других образовательных учреждениях. С 13 марта обучение будет проводиться удаленно, за исключением централизованных экзаменов.

Временно прекращаются все занятия по интересам и работа спортивных секций.

С сегодняшнего дня отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.

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Туроператорам поручено по возможности перенести запланированные и не планировать новые туристические поездки в охваченные Covid-19 страны и регионы. В пределах возможностей учреждениям и предприятиям поручено отменить, перенести и не планировать также рабочие поездки и командировки в эти регионы.

Правительство призывает всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок.

Кроме этого, правительство Эстонии на своем внеочередном заседании в ночь на пятницу приняло решение объявить о введении в стране чрезвычайного положения. По данным департамента здоровья, по состоянию на 13 марта, коронавирус обнаружен у 41 человека.

Режим чрезвычайного положения сохранится на первых порах до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение. Изменение в привычной организации жизни коснется, среди прочего, школ, культурной жизни и судовых рейсов. В период чрезвычайного положения не разрешается проводить публичные мероприятия.

Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса. Кроме того, на заседании правительства принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

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