Эпидемия коронавируса: в Канаде отменили мировое первенство по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале среди юниоров из-за распространения коронавируса.

"С учетом неопределенности, связанной с распространением вируса COVID-19, правительство Квебека проинформировало сегодня Skate Canada и Международный союз конькобежцев об отмене чемпионата мира по фигурному катанию-2020", — говорится в заявлении.

В организации отметили, что в течение ближайших недель ISU совместно со всеми заинтересованными сторонами определит, возможно ли проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года позднее в этом году, однако это должно произойти не ранее октября.

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Чемпионат мира по фигурному катанию в 2020 году среди юниоров должен был проходить с 16 по 22 марта в Монреале. Однако его проведение оказалось под угрозой из-за вспышки коронавируса, в том числе и в Канаде. 10 марта ISU анонсировал на встречу с министерством здравоохранения Квебека "для обсуждения всех основных событий в провинции".

В конце февраля в ISU заявили, что проведение чемпионата мира по шорт-треку среди юниоров 13 — 15 марта 2020 года не может быть организовано, так как компетентные органы города Сеула закрыли каток в Мокдонге и приказали отменить все запланированные соревнования из-за вспышки коронавируса.

Напомним, по всей территории США из-за коронавируса отменили уже 50 больших мероприятий с потенциальной посещаемостью около 1 миллиона человек.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса. Кроме того, на заседании правительства принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Одновременно для выполнения этого решения до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения, чтобы гарантировать обеспечение необходимыми средствами защиты населения.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19, организаторы многих мероприятий в Украине заявили об их отмене или переносе. В частности, проведение любых массовых мероприятий с 6 по 16 марта 2020 года запретили в Черновицкой области. Также там закрыли на карантин школы. Такие же меры принял Сумской горсовет — в городе временно нельзя проводить экскурсии, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования.