Общество 1 час назад

Минздрав приказал больницам остановить плановые операции (ДОКУМЕНТ)

В своем приказе министр здравоохранения Илья Емец перечислил случаи, в которых плановые операции должны состояться в срок

Минздрав приказал больницам остановить плановые операции (ДОКУМЕНТ) Минздрав приказал больницам остановить плановые операции (ДОКУМЕНТ)
Фото: unsplash.com

Министерство охраны здоровья Украины потребовало от больниц приостановить плановую госпитализацию пациентов, а также плановые операции для того, чтобы медицинские учреждения были готовы для предоставления медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в приказе Минздрава №698 от 23 марта.

В документе говорится, что приостановка всех плановых операций — только временная мера, связанная со вспышкой коронавируса. Помимо временной приостановки плановой госпитализации, а также плановых операций министр здравоохранения Илья Емец потребовал от больниц увеличить объем медицинской помощи с помощью дистанционной связи для обмена информацией в электронном виде. Также больницы должны обеспечить прием пациентов с симптомами острого респираторного заболевания в отдельных помещениях.

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При этом говорится, что от ряда срочных и неотложных плановых операций и госпитализаций больницы отказаться не смогут. В этот список входят: помощь при беременности с осложнениями, а также наблюдение беременных и новорожденных; предоставление помощи людям с онкологическими заболеваниями; предоставление палиативной помощи. Наконец, в этот список входят и другие срочные меры и плановые операции, в случае если их перенос несет серьезную угрозу жизни. Контроль за выполнением приказа министр Илья Емец оставил за собой.

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Напомним, что ранее министр здравоохранения призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения китайского коронавируса. При этом отмечается, что предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Ранее стало известно, что Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание, на котором планируют рассмотреть введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавирусной инфекции, пересмотр бюджета и ряд мер, которые бы помогли удержать экономику страны под контролем. В частности, о возможности внеочередного заседания парламента шла речь на согласительном совете ВР, который 23 марта провели в режиме онлайн.

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