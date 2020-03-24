Минздрав приказал больницам остановить плановые операции (ДОКУМЕНТ)

Министерство охраны здоровья Украины потребовало от больниц приостановить плановую госпитализацию пациентов, а также плановые операции для того, чтобы медицинские учреждения были готовы для предоставления медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в приказе Минздрава №698 от 23 марта.

В документе говорится, что приостановка всех плановых операций — только временная мера, связанная со вспышкой коронавируса. Помимо временной приостановки плановой госпитализации, а также плановых операций министр здравоохранения Илья Емец потребовал от больниц увеличить объем медицинской помощи с помощью дистанционной связи для обмена информацией в электронном виде. Также больницы должны обеспечить прием пациентов с симптомами острого респираторного заболевания в отдельных помещениях.

При этом говорится, что от ряда срочных и неотложных плановых операций и госпитализаций больницы отказаться не смогут. В этот список входят: помощь при беременности с осложнениями, а также наблюдение беременных и новорожденных; предоставление помощи людям с онкологическими заболеваниями; предоставление палиативной помощи. Наконец, в этот список входят и другие срочные меры и плановые операции, в случае если их перенос несет серьезную угрозу жизни. Контроль за выполнением приказа министр Илья Емец оставил за собой.

Напомним, что ранее министр здравоохранения призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения китайского коронавируса. При этом отмечается, что предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Ранее стало известно, что Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание, на котором планируют рассмотреть введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавирусной инфекции, пересмотр бюджета и ряд мер, которые бы помогли удержать экономику страны под контролем. В частности, о возможности внеочередного заседания парламента шла речь на согласительном совете ВР, который 23 марта провели в режиме онлайн.