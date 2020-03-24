Общество 40 минут назад

У Зеленского рассказали, когда и как можно побороть эпидемию коронавируса

Замглавы Офиса Президента Украины пояcнила, когда и при каких условиях украинцы могут полноценно выйти на работу

У Зеленского рассказали, когда и как можно побороть эпидемию коронавируса У Зеленского рассказали, когда и как можно побороть эпидемию коронавируса
Юлия Ковалив. Фото: Facebook

За счет соблюдения карантина в Украине эпидемию коронавируса COVID-19 можно будет победить до мая.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявила заместитель главы Офиса Президента Украины Юлия Ковалив.

По ее словам, чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни.

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"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса — это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни... Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", — рассказала Ковалив.

Напомним, 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

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21 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил об ужесточении ограничительных мер в связи с коронавирусом и настаивает на введении "тотального карантина".

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