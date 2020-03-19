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АПК 10 минут назад

Украина приостанавливает экспорт спирта

Экспорт будет возобновлен после того, как полностью обеспечат внутренний рынок

Украина приостанавливает экспорт спирта Украина приостанавливает экспорт спирта
Фото: Пиксабей

ГП "Укрспирт" временно приостановило отгрузку спирта на экспорт. Такое решение принято руководством предприятия в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19, сообщает пресс-служба предприятия.

"Мы приняли государственную позицию — в первую очередь, позаботиться об украинцах. Из-за пандемии коронавируса мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и извне. Поэтому мы решили приостановить экспорт спирта. Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины. Недопустимой считаем ситуацию, когда бы к нам обратились медицинские учреждения с просьбой продать спирт, а у нас его не было. Поэтому, заботимся о потребностях нашей медицинской сферы", — сообщил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

По его словам, экспорт будет возобновлен после того, как полностью обеспечат внутренний рынок Украины. О дате начала отгрузок обещают сообщить дополнительно.

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Напомним, 11 марта 2020 года Кабинет министров Украины запретил экспорт медицинских масок и других средств защиты из-за роста спроса на них среди украинцев. Этот рост спроса связан с коронавирусом. Запрет вступил в силу с 12 март 2020 года. Он будет действовать формально до 6 июня 2020 года.

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