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Глава "Укрспирта" назвал стоимость заводов ГП и когда их начнут продавать

41 завод ГП "Укрспирт" могут стоить около 2-2,5 млрд грн

Сергей Блескун. Фото: facebook.com/sergey.bleskun Сергей Блескун. Фото: facebook.com/sergey.bleskun
Сергей Блескун. Фото: facebook.com/sergey.bleskun

Первый завод государственного предприятия "Укрспирт" будет продан в сентябре 2020 года, а общая стоимость заводов госпредприятия — 2-2,5 млрд грн.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ГП "Укрспирт" Сергей Блескун в интервью "Лига.Бизнес".

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"Я думаю, что первый завод будет продан в сентябре. Кабмин утвердил программу развития спиртовой отрасли до 2023 года. Это был последний блок-фактор для старта продажи. Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко говорит, что через месяц после принятия программы фонд сможет выставить на торги первый завод", — объяснил он.

Указано, что на балансе государства больше 80 спиртовых заводов, 41 из которых составляют госпредприятие "Укрспирт", а остальные — госконцерн "Укрспирт". Предприятия концерна со временем должны были передать в ГП "Укрспирт", но этого не произошло.

"Те объекты, за которые я отвечаю, — 41 завод ГП "Укрспирт", — могут стоить около 2-2,5 млрд грн. Еще надо учитывать коэффициент повышения, который прогнозирует ФГИ. Неработающие заводы концерна уйдут за меньшие деньги как промышленные площадки", — считает Блескун.

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Напомним, 11 августа в Фонде госимущества заявили о готовности начать процесс приватизации объектов "Укрспирта", предложения по приватизации 12 из которых уже переданы Фонду.

Ранее сообщалось, что за 3 недели, с начала производства дезинфицирующего средства на базе заводов ГП "Укрспирт", госпредприятие произвело и поставило украинским компаниям уже 3,3 млн литров сырья для антисептиков.

13 мая 2020 года Кабинет министров Украины принял изменения к постановлению №1109, которые разрешают экспорт спирта этилового с 15 мая.

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