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Кабмин снова разрешил экспортировать спирт

Ранее планировалось разрешить экспорт спирта с 1 июня

Кабмин снова разрешил экспортировать спирт Кабмин снова разрешил экспортировать спирт
Фото: 24 канал

Вчера, 13 мая, Кабинет министров Украины принял изменения к постановлению №1109, которые разрешают экспорт спирта этилового с 15 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

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В министерстве отмечают, что ранее планировалось разрешить экспорт с 1 июня, однако из-за того, что предприятия спиртовой отрасли обеспечивают производство спирта в необходимых для Украины объемах, срок перенесли.

Кроме того, принятые изменения позволяют ГП "Укрспирт" производить дезинфицирующие средства из спирта этилового по упрощенной процедуре, установленной Налоговым кодексом Украины на время карантина.

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В Минэкономики напоминают, что 23 марта правительство временно ограничило экспорт спирта с целью предотвращения распространения COVID-19 в Украине.

Перед этим ГП "Укрспирт" приостановило отгрузку спирта на экспорт. Такое решение принято руководством предприятия в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19.

Позднее стало известно, что с 20 марта по 30 июня 2020 года в ГП "Укрспирт" действует упрощенный механизм покупки спирта.

По данным Госстата за январь-февраль 2020 экспорт спирта этилового составил 1,1 млн литров.

Ранее сообщалось, что "Укрспирт" поставил украинским производителям уже 2 млн 600 тысяч литров дезинфицирующего средства.

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