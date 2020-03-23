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АПК 1 час назад

В Украине упростили механизм покупки спирта

Купить спирт могут юридические лица и ФЛП, но не более 1000 литров в квартал

В Украине упростили механизм покупки спирта В Украине упростили механизм покупки спирта
Фото: Пиксабай

С 20 марта по 30 июня 2020 года в ГП "Укрспирт" действует упрощенный механизм покупки спирта. Такое решение принято руководством предприятия в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

"Учитывая пандемию коронавируса и повышенный спрос на спирт, мы упростили процедуру реализации спирта. Покупателю нужно сделать три шага. Первое это — заключить договор. С нашей стороны он стал упрощенный — всего 1 подписант, ранее было 9. Затем оплатить и приехать за продукцией", — пояснил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

Он подчеркнул, что купить спирт могут юридические лица и ФЛП, физические лица такой возможности не имеют. Есть еще одно ограничение — упрощенный механизм действует в случае, если покупателю не нужно более 1000 литров спирта в квартал.

Кратко и по делу в Telegram

Ранее ГП "Укрспирт" приостановило отгрузку спирта на экспорт. Такое решение принято руководством предприятия в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19.

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