В Украине упростили механизм покупки спирта

С 20 марта по 30 июня 2020 года в ГП "Укрспирт" действует упрощенный механизм покупки спирта. Такое решение принято руководством предприятия в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

"Учитывая пандемию коронавируса и повышенный спрос на спирт, мы упростили процедуру реализации спирта. Покупателю нужно сделать три шага. Первое это — заключить договор. С нашей стороны он стал упрощенный — всего 1 подписант, ранее было 9. Затем оплатить и приехать за продукцией", — пояснил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

Он подчеркнул, что купить спирт могут юридические лица и ФЛП, физические лица такой возможности не имеют. Есть еще одно ограничение — упрощенный механизм действует в случае, если покупателю не нужно более 1000 литров спирта в квартал.

Ранее ГП "Укрспирт" приостановило отгрузку спирта на экспорт. Такое решение принято руководством предприятия в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса COVID-19.