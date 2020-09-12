В Украине запускают частный спиртзавод

15 сентября будет проведен первый аукцион по продаже объектов спиртовой отрасли. Частный завод по производству спирта появится в Украине уже через месяц.

Об этом заявил замглавы Фонда госимущества Украины ФГИУ Тарас Елейко.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, аукцион будет уже на следующей неделе, а первый частный завод, как ожидается, должен появиться уже в октябре.

На первом этапе на аукцион будет выставлено 16 предприятий в составе "Укрспирт". Елейко отметил, что заинтересованность проявили многие инвесторы внутри страны, среди них — зернотрейдеры, производители фармацевтики, биоэтанола и алкоголя.

В свою очередь, в "Укрспирте" отметили, что до конца года планируют передать на приватизацию 30 объектов.

"До последнего времени в Европе этот атавизм оставался только в Украине и Беларуси. К счастью, мы избавляемся от монополии и наконец открываем путь к прозрачному, честному, конкурентному рынку спирта в Украине", — рассказал Елейко.

Напомним, в начале декабря Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" в отношении либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового".

Ранее представители объединенной профсоюзной организации сотрудников ГП "Укрспирт" обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, депутатам Верховной Рады и Кабинету министров с требованием не допустить разрушения отрасли и увольнения работников.

В октябре Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается ликвидация государственной монополии на производство спирта.

"Укрспирт" — единственный крупный в Украине производитель этилового спирта, который в общей сложности может производить больше 360 млн литров спирта в год.

При этом компания регулярно оказывается в эпицентре скандалов. Например, в 2015 г. был объявлен в международный розыск директор предприятия Михаил Лабутин, которого подозревают в растрате 172,5 млн грн и уклонении от уплаты налогов на сумму 28,2 млн грн. В 2018 году Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Укрспирт" за злоупотребление монопольным положением на 33 млн грн.