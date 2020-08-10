Под Харьковом на спиртзаводе незаконно изготовили антисептики на 4 млн грн (ФОТО)

В Харьковской области на спиртовом государственном заводе незаконно изготавливали дезинфекторы.

В частности, производство происходило на ГП "Дублянский спиртовой завод", сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

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Указано, что в Дергачевскую местную прокуратуру поступили материалы по причастности должностных лиц спиртового завода к организации незаконного производства неучтенной спиртосодержащей продукции (биоэтанола) на мощностях предприятия для личного обогащения.

Следователи установили, что предприятие последние годы находится в стадии банкротства и официально не осуществляет производственной деятельности.

Кроме того, ему аннулировали лицензии на право розничной торговли алкогольными и табачными изделиями, на производство спирта этилового и биоэтанола, а также лицензию на продажу спирта этилового, биоэтанола и алкогольных изделий.

"Однако должностные лица государственного предприятия осуществляют незаконную реализацию части произведенной спиртосодержащей продукции обществу с ограниченной ответственностью, руководителем которого является 43-летняя женщина", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что женщина организовала незаконное производство контрафактных дезинфицирующих средств, реализация которых осуществляется через интернет и сеть аптек в Харькове.

По данным полиции, на научно-производственном предприятии хранится около 2 тонн спирта и более 200 литров готовой продукции. В настоящее время правоохранители проводят санкционированные обыски в ООО.

"В текущем году научно-производственная фирма получила более 4 млн грн незаконной прибыли от реализации указанной продукции", — подсчитали в полиции.

Ранее Кабмин снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты.

Напомним, в марте 2020 года правительство ввело запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения в связи с пандемией коронавируса. Среди них: водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, медицинский халат, маски, защитные очки, щитки, респираторы.

Ранее сообщалось, что за 3 недели, с начала производства дезинфицирующего средства на базе заводов ГП "Укрспирт", госпредприятие произвело и поставило украинским компаниям уже 3,3 млн литров сырья для антисептиков.