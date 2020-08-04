Общество 1 час назад

В Украине отменили запрет на экспорт масок

Срок действия запрета истек еще 1 августа, и он не был продлен

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Украине сняли запрет на экспорт средств индивидуальной защиты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

По его словам, это был последний "экспортный запрет", введенный в связи с пандемией коронавируса.

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"Минэкономики и Минздрав договорились, что сегодня можно отойти от запрета мониторингу экспорта. Правительство поддержало это решение", — написал Качка.

Министр отметил, что срок действия запрета истек еще 1 августа, и он не был продлен.

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"С начала карантина для меня было крайне важным, чтобы запретов не было вообще, а если их нельзя было избежать — то они были наименьшими", — сообщил Качка.

Он добавил, что все запреты были обоснованы и власти впоследствии отказались от этой практики.

Ранее сообщалось, что в Киеве откроются пункты по сбору использованных масок и перчаток. 

По словам заместителя министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, масочный режим в стране может завершиться до конца лета, если количество новых случаев COVID-19 в период карантина будет снижаться.

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