В Киеве появятся специальные контейнеры для использованных масок и перчаток

В Киеве откроются пункты по сбору использованных масок и перчаток. Для подготовки к утилизации потенциально опасных отходов будут установлены специальные одноразовые контейнеры. В дальнейшем, они будут сжигаться вместе с выброшенными в них масками и перчатками.

О том, как будет проходить процесс утилизации и куда именно можно отнести использованные средства защиты, Delo.ua рассказал инициатор открытия пунктов депутат Киевского городского совета Константин Яловой.

Для сбора масок и перчаток будут использоваться одноразовые картонные контейнеры. Как рассказал Яловой, они будут практически полностью закрытыми — единственное небольшое отверстие в крышке будет предназначено как раз для того, чтобы опустить в него использованные вещи.

"Все контейнеры одноразовые, изготовленные из картона. Это также важно для безопасной утилизации. Во-первых, отходы могут быть зараженными. Вирусы и бактерии останутся на стенках контейнера и могут распространяться на другие поверхности. Во-вторых, из многоразового контейнера их нужно изымать. И это тоже может стать причиной распространения инфекции, — объясняет он. — Одноразовые контейнеры достаточно плотно запечатать и утилизировать вместе с мусором. К тому же, они сделаны из вторсырья, поэтому являются экологичным вариантом".

Герметично запаковывать и вывозить контейнеры для дальнейшей утилизации будет специализированная компания ООО "Центр экобезопасности и гигиены", а непосредственно уничтожать — ООО "ДСЛ-2010". Обе компании, подчеркивает Яловой, имеют лицензии и работают с отходами в соответствии с санитарными нормами.

Собранные контейнеры с масками и перчатками будут сжигаться в печах предприятия "ДСЛ-2010" в два этапа. Сначала — основная масса при температуре 750 °C, а после — остатки отходов при температуре 1 200 °C.

Контейнеры будут расположены в Киеве в магазинах торговых сетей Billa и Metro Cash&Carry по таким адресам:

Billa:

ул. Михаила Гришко, 3;

пр-т Владимира Маяковского, 85;

Бессарабская площадь, 2;

ул. Тростянецкая, 1-а;

Дарницкая площадь, 1;

Воздухофлотский пр-т, 56-а;

ул. Голосеевская, 13-а;

Майдан Незалежности, ТЦ "Глобус";

ул. Большая Васильковская, 100;

ул. Попудренко, 40.

METRO Cash & Carry:

пр-т Петра Григоренко, 43;

Окружная дорога, 1-в;

пр-т Степана Бандеры, 26-в;

ул. Сержа Лифаря, 2-а.

Напомним, что, по словам заместителя министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, масочный режим в стране может завершиться до конца лета, если количество новых случаев COVID-19 в период карантина будет снижаться.