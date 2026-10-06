UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,06

+0,07

EUR

50,48

--0,05

Наличный курс:

USD

45,01

44,89

EUR

51,00

50,75

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

В Украине 7 октября будут действовать графики отключения света: где и когда будут ограничения

Электричество
В Украине 7 октября будут действовать графики отключения света / Unsplash

В среду, 7 октября, в части регионов Украины будут вынуждены применять меры по ограничению потребления электроэнергии.

Как пишет Dilo , об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых ударов по энергетическим объектам страны.

Графики действия ограничений в сутки

Меры ограничения будут действовать в течение всех суток — с 00:00 до 23:59:

  • для промышленности и бизнеса вводят графики ограничения мощности;
  • для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.

В "Укрэнерго" предупредили, что ситуация в энергосистеме может изменяться, поэтому потребителям советуют следить за обновлением на официальных ресурсах операторов систем распределения (облэнерго) в своих регионах. Также энергетики призвали экономно потреблять электроэнергию в часы, когда свет подается по графику.

Напомним, ранее в Киеве и области начали действовать графики отключения электроэнергии. В Киеве и Киевской области 6 октября по команде НЭК "Укрэнерго" применили графики отключений света.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности