В Украине 7 октября будут действовать графики отключения света: где и когда будут ограничения

В среду, 7 октября, в части регионов Украины будут вынуждены применять меры по ограничению потребления электроэнергии.

Как пишет Dilo , об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых ударов по энергетическим объектам страны.

Графики действия ограничений в сутки

Меры ограничения будут действовать в течение всех суток — с 00:00 до 23:59:

для промышленности и бизнеса вводят графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.

В "Укрэнерго" предупредили, что ситуация в энергосистеме может изменяться, поэтому потребителям советуют следить за обновлением на официальных ресурсах операторов систем распределения (облэнерго) в своих регионах. Также энергетики призвали экономно потреблять электроэнергию в часы, когда свет подается по графику.

Напомним, ранее в Киеве и области начали действовать графики отключения электроэнергии. В Киеве и Киевской области 6 октября по команде НЭК "Укрэнерго" применили графики отключений света.