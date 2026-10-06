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В Україні 7 жовтня діятимуть графіки відключення світла: де і коли будуть обмеження

Електрика
В Україні 7 жовтня діятимуть графіки відключення світла / Unsplash

У середу, 7 жовтня, у частині регіонів України вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Як пише Dilo, про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових ударів по енергетичних об'єктах країни.

Графіки дії обмежень на добу

Заходи обмеження діятимуть протягом усієї доби — з 00:00 до 23:59:

  • для промисловості та бізнесу запроваджують графіки обмеження потужності;
  • для всіх категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

В "Укренерго" попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому споживачам радять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах операторів систем розподілу (обленерго) у своїх регіонах. Також енергетики закликали ощадливо споживати електроенергію в години, коли світло подається за графіком.

Нагадаємо, раніше у Києві та області почали діяти графіки відключень електроенергії. У Києві та Київській області 6 жовтня за командою НЕК "Укренерго" застосували графіки відключень світла.

Автор:
Максим Кольц

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