В Минздраве рассказали, когда может завершиться масочный режим

Масочный режим в Украине может завершиться до конца лета в случае снижения новых случаев COVID-19 в период карантина.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "РБК-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, если число случаев будет идти к снижению, то масочный режим может завершиться до конца лета.

"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев, и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", — отметил Ляшко.

Замминистра также подчеркнул, что следующий просмотр карантина состоится 22 мая.

"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина — 22 мая. Будем смотреть развитие эпидситуации", — добавил он.

Ранее Ляшко утвердил рекомендации Минздрава по работе заведений общепита, парикмахерских, магазинов, стоматологических клиник и предпринимателей, принимающих клиентов в офисах.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая с некоторыми ослаблениями.