Ляшко утвердил рекомендации по работе учреждений после ослабления карантина

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко утвердил рекомендации министерства по работе заведений общепита, парикмахерских, магазинов, стоматологических клиник и предпринимателей, принимающих клиентов в офисах.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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Ляшко напомнил, что 11 мая в Украине будут ослаблены карантинные мероприятия.

"Сегодня нам очень важно найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики. Поэтому организация необходимых противоэпидемических мероприятий и их соблюдение являются чрезвычайно важными вопросами!", — написал он.

В частности, в рекомендациях для работы парикмахерских указано, что клиентов можно принимать только по записи, клиент должен быть в маске, а мастер — в маске и в перчатках. Ожидание своей очереди внутри помещения не допускается.

Сотрудникам кафе разрешили принимать посетителей только на летних площадках или продавать заказы на вынос.

При этом, за одним столиком могут сидеть не более 2 человек, расстояние между столами должно составлять как минимум 1,5 метра. Использование бумажных меню запрещается.

В магазинах должно быть не более 1 покупателя на 10 квадратных метров площади. Ручки корзинок и тележек должны каждый раз после использования протирать антисептиком.

Стоматологическим клиникам также велели принимать пациентов только по предварительной записи, перед этим тщательно расспросив их о самочувствии.

Во всех выше перечисленных заведениях в начале дня необходимо измерять температуру сотрудников. Если она превышает 37,2°, его не должны допускать к работе.

Напомним, ранее карантин в Украине продлили до 22 мая с некоторыми ослаблениями.