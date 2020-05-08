"Можно в парк, в кино — нельзя" — Кабмин напомнил новые правила с 11 мая (ИНФОГРАФИКА)

Кабинет министров опубликовал постановление о послаблениях карантинных ограничений в Украине с 11 мая.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль решил напомнить о новых правилах и ограничениях в своем Telegram-канале.

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В частности, с 11 мая правительство разрешило украинцам снова посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны.

Посещать детские и спортивные площадки на улицах также позволили. При этом передвигаться по улицам можно только по двое.

Также с понедельника разрешается работа летних площадок заведений общественного питания и работа заведений на вынос, но с соблюдением социальной дистанции и ограничением по количеству посетителей.

Кабмин разрешил и торговлю непродовольственными товарами в магазинах, в частности, в тех, что находятся на территории ТРЦ. При этом персонал учреждений должен иметь средства защиты рук, лица и глаз.

А еще правительство разрешило возобновить работу адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов, стоматологических клиник, салонов красоты и парикмахерских с соблюдением противоэпидемических требований. Также разрешается деятельность учреждений бытового обслуживания.

С 11 мая в Украине разрешили индивидуальные спортивные занятия на улице и учебно-тренировочные сборы спортсменов национальных сборных команд в средствах защиты и с соблюдением санитарных требований. При этом будет возобновлена работа предприятий, учреждений, организаций, обеспечивающих проведение учебно-тренировочного процесса спортсменов.

Кроме того, Кабмин решил позволить проводить репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах, но с участием не более 50 человек. Также разрешается работа музеев без посетителей.

С понедельника правительство разрешило и деятельность предприятий, которые относятся к средствам массовой информации, или обеспечивают их деятельность. Осуществление кино- и видеосъемки также будет разрешено с ограничением по количеству человек на съемочной площадке.

В то же время правительство опубликовало перечень ограничительных мер, которые сохранятся до 22 мая (до окончания карантина).

В частности, до 22 мая будет ограничена работа общественного транспорта и запрещена деятельность фудкортов и развлекательных заведений в ТРЦ.

А еще запрещена работа:

- кинотеатров и театров;

- метрополитенов;

- спортзалов и фитнес-центров;

- ВУЗов, школ и детсадов;

- регулярное авиа- и железнодорожное сообщение;

- междугородний транспорт;

- проведение массовых мероприятий.

Напомним, ранее карантин в Украине продлили до 22 мая с некоторыми ослаблениями.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 пятницы, 8 мая, в Украине было 14 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. При этом за прошлые сутки зафиксировано 504 новых случая коронавируса, а выздоровели 310 украинцев, что является рекордным суточным показателем.