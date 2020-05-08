За сутки от коронавируса выздоровело рекордное число украинцев

По состоянию на 9:00 пятницы, 8 мая, в Украине 14 195 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели.
За прошлые сутки зафиксировано 504 новых случая коронавируса, а выздоровели 310 украинцев, что является рекордным суточным показателем, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам на данным момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 514 случаев;
Волынская область — 424 случая;
Днепропетровская область — 652 случая;
Донецкая область — 91 случай;
Житомирская область — 480 случаев;
Закарпатская область — 644 случая;
Запорожская область — 312 случаев;
Ивано-Франковская область — 1078 случаев;
Кировоградская область — 408 случаев;
город Киев — 1721 случай;
Киевская область — 935 случаев;
Львовская область — 660 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 179 случаев;
Одесская область — 583 случая;
Полтавская область — 239 случаев;
Ровенская область — 855 случаев;
Сумская область — 147 случаев;
Тернопольская область — 959 случаев;
Харьковская область — 478 случаев;
Херсонская область — 149 случаев;
Хмельницкая область — 148 случаев;
Черновицкая область — 2097 случаев;
Черкасская область — 331 случай;
Черниговская область — 69 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 8 мая в Центр поступило 1148 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 37 052 сообщения о подозрении на коронавирус.