Рада застраховала медиков на время карантина и дала "зеленый свет" массовому тестированию

Верховная Рада утвердила страховые выплаты в случае смерти медицинских работников от коронавируса и приравняла их к военнослужащим.

За соответствующий законопроект №3376−1 о страховании медицинских работников в период коронавирусного карантина проголосовали 360 народных депутатов, сообщает "Новое время".

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Таким образом, на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с коронавирусом, медики, смерть которых наступила в результате COVID-19, по своему статусу приравниваются к военнослужащим, которые умерли от ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

При этом в случае смерти медработника предусмотрена страховая выплата в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Если в течение года медработник после заболевания COVID-19 получит инвалидность и заболевание, связанное с выполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения, он получит страховую выплату в 300-кратном размере прожиточного минимума.

Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект о повышении способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19. За законопроект №3380 в целом проголосовали 336 депутатов.

Этот документ предусматривает, что повысить способность реагирования системы здравоохранения Украины на распространение COVID-19 можно, действуя в трех направлениях:

- путем налаживания алгоритмов и обеспечения системы массового тестирования (на амбулаторном и стационарном уровнях);

- усилением мощности и обеспеченности определенных учреждений здравоохранения, которые принимают больных COVID-19;

- улучшая условия труда медперсонала.

При этом врачей-интернов и врачей-специалистов на волонтерских началах смогут привлекать к борьбе с коронавирусом.

Также до 100% будет увеличен размер пособия по временной нетрудоспособности медработникам, находящимся на самоизоляции после контакта с больным COVID-19 при исполнении служебных обязанностей.

А пособие гражданам, находящимся на самоизоляции под наблюдением медиков, должно составлять 50% средней зарплаты, независимо от страхового стажа.

Законом также изменят алгоритм ПЦР-тестирования на COVID-19 за деньги бюджета. Минздрав должен обеспечить организацию проведения тестирования на амбулаторном и стационарном уровнях в зависимости от медицинских показаний в соответствии с отраслевыми стандартами медицинской помощи.

Документом также предусматривается обязательное тестирование для лиц, обращающихся за медпомощью с признаками СOVID-19 и лиц, имеющих установленный контакт с ними.

Кроме того, регулярное тестирование является обязательным для медиков и других сотрудников медучреждений, оказывающих медпомощь больным COVID-19, а также для лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавирусной болезни, в том числе для работников Нацполиции и Нацгвардии, независимо от того, имели ли они контакт с больными COVID-19.

А еще законопроект обязывает Минздрав обеспечить обязательное обнародование и обновление на официальном веб-сайте ежедневной информации о результатах тестирования на COVID-19 и количестве проведенных тестов, а также еженедельной информации об обеспеченности учреждений здравоохранения лекарственными средствами, медицинскими изделиями, медицинским оборудованием, расходными материалами, и информацию о количестве и квалификации привлеченного медперсонала с обязательным указанием конкретного учреждения здравоохранения.

Минздрав также будет обязан еженедельно публиковать информацию о закупке, получении (в том числе и в качестве гуманитарной или благотворительной помощи) и распределении лекарств, медицинских изделий, медицинского оборудования и расходных материалов для борьбы с COVID-19 с обязательным указанием количества таких материалов, их стоимости и источников финансирования.

К тому же, Минздрав будет обязан публиковать методологию расчета потребности учреждений здравоохранения в лекарствах, медицинских изделиях, медицинском оборудовании и расходных материалах для борьбы с коронавирусом.

Напомним, в Украине с начала эпидемии коронавирусом заразился 13 691 человек, умерли 340 пациентов с COVID-19. Более 2000 человек выздоровели.

За минувшие сутки подтвердили 507 новых случаев коронавирусной инфекции. Умерли 13 пациентов. За сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество людей — 299.

В то же время почти 20% случаев инфицирования приходится на медиков — COVID-19 заболели уже 2660 медработников.

Ранее карантин в Украине продлили до 22 мая с некоторыми ослаблениями.