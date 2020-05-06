Политика и экономика 40 минут назад

В Украине могут ввести "паспорта здоровья"

Сейчас разрабатываются новые санитарно-гигиенические нормы в сфере туризма после завершения карантинных мероприятий

В Украине могут ввести "паспорта здоровья" В Украине могут ввести "паспорта здоровья"
Фото: ФДП РК

Если так называемые "паспорта здоровья" будут введены в мире и рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения, они будут введены также и в Украине.

Об этом заявила Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив, передает "Интерфакс-Украина".

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"Если это будет введено в мире и рекомендовано ВОЗ, это будет введено также и в Украине. Но для этого у мира должно быть понимание, какой тест можно считать целесообразным, и за сколько времени его нужно проводить, но на это пока ответов нет, и четкой процедуры выдачи таких паспортов ни одна страна пока не имеет", — сообщила Олеськив.

При этом, она отметила, что сейчас разрабатываются новые санитарно-гигиенические нормы в сфере туризма после завершения карантинных мероприятий.

В то же время, глава Гостуризма подчеркнула, что это не будут какие-то обязательные сертификации, или то, "на чем кто-то захочет заработать деньги".

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В качестве примеров она привела прохождение персоналом температурного скрининга, расстояние между столиками и количество людей на квадратный метр в заведениях питания, невозможность доступа к пище самих туристов, определенное расстояние на рецепции между людьми, дезинфекторы, которые должны быть установлены в определенных местах, ограничения по бассейнам и СПА, дистанцирование между людьми на пляжах.

По мнению Олеськив, станет новым трендом выдавать в гостиницах не только тапочки с шампунем, но и маленький дезинфектор с маской.

Что касается хостелов, где, как правило, проживает несколько людей в одной комнате, она отметила, что в ближайшее время в таком формате они работать не будут.

Как сообщалось ранее, в связи с закрытием границ и чрезвычайными карантинными мероприятиями Всемирный совет по путешествиям и туризму (ВТТС) в начале марта предупредил, что количество международных путешествий может упасть на 25% в этом году, под риск попадут 50 млн рабочих мест, связанных с туристической индустрией. А в Украине уже подавляющее большинство отельеров — 96% — отметили резкое снижение спроса с 13 марта 2020 года. 

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