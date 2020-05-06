Дивиденды "Нафтогаза" пойдут на строительство больниц — Шмыгаль

Кабинет министров Украины запускает проект по строительству и реконструкции 210 приемных отделений по всей Украине в размере не менее 6 млрд грн, в частности, за счет средств НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства в среду, 6 мая, сообщает пресс-служба Кабмина.

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По словам премьера, с 11 мая начнется первый этап снятия карантина.

"Акцентирую здесь внимание министра здравоохранения и главного санитарного врача, очень важно прислушиваться к советам, которые поступают от бизнеса и людей, чтобы все было правильно организовано", — отметил Шмыгаль.

По его словам, сейчас крайне важно, чтобы к этому времени бизнес был готов к работе в новых условиях.

"Теперь ФЛП (физлица-предприниматели — Delo.ua) первой и второй группы смогут получить финансовую помощь на детей (до 10 лет). Такая поддержка будет действовать во время карантина и в течение одного месяца после его завершения. На прошлой неделе всем пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч грн, было выплачено по тысяче гривен поддержки. Также с мая мы начали индексацию пенсий", — сообщил Шмыгаль.

Кроме этого, глава правительства остановился на программе "Большая стройка", на реализацию которой только в дорожное строительство заложено более 100 млрд грн. Так, на развитие социальной инфраструктуры предусматриваются направить средства ГФРП (Государственный фонд развития предпринимательства — Delo.ua).

"Прошу Минфин, чтобы средства с ГФРП пошли в регионы как можно скорее. Давайте не будем затягивать этот процесс на июль-сентябрь, так как большинство объектов — это школы и детсады. Важно, чтобы строительство продолжалось уже. До 1 сентября объекты образовательной инфраструктуры должны быть качественно завершенными. Это очень важно", — подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль пояснил, что социальная инфраструктура требует комплексных изменений. Особенно это касается медицины. Речь идет о реконструкции и наполнения оборудованием 210 приемных отделений опорных больниц по единым стандартам по всей Украине.

"Часть средств, полученная от нашего крупнейшего налогоплательщика НАК "Нафтогаз", пойдет на строительство и реконструкцию приемных отделений по всей Украине. Мы говорим о проекте в размере не менее 6 млрд грн", — заявил глава правительства.

Шмыгаль также акцентировал на проблеме с выплатами 300% надбавки медикам, которые борются с COVID-19.

"Средства перечислены в регионы. Их достаточно. Не все департаменты здравоохранения сработали правильно. Председателям ОГА поручаю провести служебное расследование относительно начисления 300% доплаты медикам, которые борются с коронавируса", — отметил премьер.

Шмыгаль поручил министру здравоохранения взять этот вопрос под личный контроль.

Напомним, вчера, 5 мая, Шмыгаль, открывая заседание Кабинета министров, заявил, что стабильная ситуация с заболеваемостью позволяет с 11 мая начать снятие первых ограничений и перейти к концепции адаптивного карантина.

Ранее Кабинет министров на заседании 4 мая продлил в Украине карантин из-за распространения коронавируса до 22 мая 2020 года.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 366 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 256 выздоровели.