За сутки от коронавируса умерли 13 украинцев — Минздрав

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 366 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 256 выздоровели.
Об этом сегодня, 5 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.
По его словам, ранее сообщалось о 418 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 3 мая — о 502 новых заболевших.
"За минувшие сутки заболело 366 человек, из них 26 детей и 92 медицинских работника. Было госпитализировано 100 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, среди них большинство имели сопутствующие хронические заболевания. При этом хорошая новость: 256 пациентов выздоровели".
Винницкая область — 454 случая;
Волынская область — 343 случая;
Днепропетровская область — 478 случаев;
Донецкая область — 83 случая;
Житомирская область — 448 случаев;
Закарпатская область — 546 случаев;
Запорожская область — 287 случаев;
Ивано-Франковская область — 1 015 случаев;
Кировоградская область — 401 случай;
город Киев — 1 583 случая;
Киевская область — 866 случаев;
Львовская область — 514 случаев;
Луганская область — 38 случаев;
Николаевская область — 163 случая;
Одесская область — 469 случаев;
Полтавская область — 231 случай;
Ровенская область — 779 случаев;
Сумская область — 112 случаев;
Тернопольская область — 923 случая;
Харьковская область — 377 случаев;
Херсонская область — 142 случая;
Хмельницкая область — 119 случаев;
Черновицкая область — 1 948 случаев;
Черкасская область — 314 случаев;
Черниговская область — 64 случая.
Как сообщалось, по состоянию на 9:00 понедельника, 4 мая, в Украине было 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.
Согласно прогнозам, в Украине должно было быть 180 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, однако стремительного распространения не произошло и Украина перешла в фазу тихого плато.
Как заявил министр здравоохранения Укрианы Максим Степанов, с 5 мая 2020 года, в украинских клиниках будут разрешены плановые операции, приостановленные на время карантина по коронавирусу.