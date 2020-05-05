За сутки от коронавируса умерли 13 украинцев — Минздрав

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 366 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, 256 выздоровели.

Об этом сегодня, 5 мая, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

По его словам, ранее сообщалось о 418 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, а 3 мая — о 502 новых заболевших.

"За минувшие сутки заболело 366 человек, из них 26 детей и 92 медицинских работника. Было госпитализировано 100 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев, среди них большинство имели сопутствующие хронические заболевания. При этом хорошая новость: 256 пациентов выздоровели".

Винницкая область — 454 случая;

Волынская область — 343 случая;

Днепропетровская область — 478 случаев;

Донецкая область — 83 случая;

Житомирская область — 448 случаев;

Закарпатская область — 546 случаев;

Запорожская область — 287 случаев;

Ивано-Франковская область — 1 015 случаев;

Кировоградская область — 401 случай;

город Киев — 1 583 случая;

Киевская область — 866 случаев;

Львовская область — 514 случаев;

Луганская область — 38 случаев;

Николаевская область — 163 случая;

Одесская область — 469 случаев;

Полтавская область — 231 случай;

Ровенская область — 779 случаев;

Сумская область — 112 случаев;

Тернопольская область — 923 случая;

Харьковская область — 377 случаев;

Херсонская область — 142 случая;

Хмельницкая область — 119 случаев;

Черновицкая область — 1 948 случаев;

Черкасская область — 314 случаев;

Черниговская область — 64 случая.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 понедельника, 4 мая, в Украине было 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.

Согласно прогнозам, в Украине должно было быть 180 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, однако стремительного распространения не произошло и Украина перешла в фазу тихого плато.

Как заявил министр здравоохранения Укрианы Максим Степанов, с 5 мая 2020 года, в украинских клиниках будут разрешены плановые операции, приостановленные на время карантина по коронавирусу.