По прогнозам в Украине должно было быть 180 тысяч заболевших коронавирусом — Ляшко

По прогнозам в Украине должно было быть 180 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, однако стремительного распространения не произошло и Украина перешла в фазу тихого плато.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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"По прогнозам, у нас должно было быть 180 тысяч больных, а сейчас имеем около 10 тысяч. Стремительного распространения не произошло. Мы перешли к тихому плато, фиксируем новые случаи, которые с учетом тех, кто выздоровел и умер, ежедневно не превышают отметку роста 10%. Двигаемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине, при котором рост количества больных не превышает 30% ежедневно. При таком сценарии наша система здравоохранения справится с нагрузкой", — отметил он.

При этом Ляшко отмечает, что в этом помог карантина — он, по словам замминистра, "сохранил жизнь не менее трети украинцев", при этом не объяснив, от какого именно числа он отсчитывает эту треть. Объясняя, почему в последние дни количество новых инфицированных замедлилось, чиновник подчеркнул — это стабильные показатели, а колебания находятся в рамках 5% прироста.

"Ежедневно регистрируем определенное количество случаев, но это еще не устойчивая тенденция к снижению. Мы находимся на плато, серьезного пикового скачка не было. Из-за карантина эта вспышка у нас развивается потихоньку, мы растягиваем его во времени, а значит, наше плато может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС. У них был скачек, плато и пошло на снижение. У нас не было скачка, началось плато и оно может быть длительным. Этот процесс может быть растянут, но мы медленно будем отпускать карантинные меры, чтобы заработала экономика", — подытожил он.

Напомним, что по состоянию на 9:00 четверга, 30 апреля, в Украине зафиксировано 10,4 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели.