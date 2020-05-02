От коронавируса умерли 279 украинцев, выздоровели полторы тысячи человек — Минздрав

По состоянию на 9:00 2 мая, в Украине зарегистрировано 11 тысяч 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1 тысяча 498 пациентов выздоровели.
Об этом сегодня в ходе брифинга в городе Черкассы сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Как сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на данные Центра общественного здоровья, по регионам на данный момент ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 выглядит следующим образом:
Винницкая область — 427 случаев;
Волынская область — 315 случаев;
Днепропетровская область — 436 случаев;
Донецкая область — 70 случаев;
Житомирская область — 393 случая;
Закарпатская область — 496 случаев;
Запорожская область — 267 случаев;
Ивано-Франковская область — 942 случая;
Кировоградская область — 394 случая;
город Киев — 1 тысяча 494 случая;
Киевская область — 747 случаев;
Львовская область — 465 случаев;
Луганская область — 37 случаев;
Николаевская область — 140 случаев;
Одесская область — 329 случаев;
Полтавская область — 212 случаев;
Ровенская область — 689 случаев;
Сумская область — 105 случаев;
Тернопольская область — 823 случая;
Харьковская область — 311 случаев;
Херсонская область — 121 случай;
Хмельницкая область — 98 случаев;
Черновицкая область — 1 тысяча 745 случаев;
Черкасская область — 304 случая;
Черниговская область — 51 случай.
При этом, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Напомним, по состоянию на 9:00 1 мая, в Украине зарегистрировано 10 тысяч 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1 тысяча 413 пациентов выздоровели.