Общество 1 час назад

От коронавируса умерли 279 украинцев, выздоровели полторы тысячи человек — Минздрав

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19

От коронавируса умерли 279 украинцев, выздоровели полторы тысячи человек — Минздрав От коронавируса умерли 279 украинцев, выздоровели полторы тысячи человек — Минздрав
Фото: Деловой Славянск

По состоянию на 9:00 2 мая, в Украине зарегистрировано 11 тысяч 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1 тысяча 498 пациентов выздоровели.

Об этом сегодня в ходе брифинга в городе Черкассы сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 550 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на данные Центра общественного здоровья, по регионам на данный момент ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 выглядит следующим образом:

Винницкая область — 427 случаев;

Волынская область — 315 случаев;

Днепропетровская область — 436 случаев;

Донецкая область — 70 случаев;

Житомирская область — 393 случая;

Закарпатская область — 496 случаев;

Запорожская область — 267 случаев;

Ивано-Франковская область — 942 случая;

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Кировоградская область — 394 случая;

город Киев — 1 тысяча 494 случая;

Киевская область — 747 случаев;

Львовская область — 465 случаев;

Луганская область — 37 случаев;

Николаевская область — 140 случаев;

Одесская область — 329 случаев;

Полтавская область — 212 случаев;

Ровенская область — 689 случаев;

Сумская область — 105 случаев;

Тернопольская область — 823 случая;

Харьковская область — 311 случаев;

Херсонская область — 121 случай;

Хмельницкая область — 98 случаев;

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Черновицкая область — 1 тысяча 745 случаев;

Черкасская область — 304 случая;

Черниговская область — 51 случай.

При этом, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, по состоянию на 9:00 1 мая, в Украине зарегистрировано 10 тысяч 861 ​​лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1 тысяча 413 пациентов выздоровели.

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