Минздрав запустил в Украине онлайн-платформу о лечении коронавируса

В Украине заработала онлайн-платформа информации о применении лекарств при COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Созданный Государственным экспертным центром (ДЭЦ) Минздрава ресурс предназначен информировать граждан и врачей относительно препаратов, которые используются при лечении коронавирусной болезни.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак во время брифинга.

"Нет специфической терапии, которая влияет на вирус, но является низкая препаратов, которые мы включили в протокол по рекомендации официальных институтов США, Канады, ЕС, Японии, Австралии. На этой платформе вы сможете получить информацию о действии лекарств. Напоминаю, что назначение медпрепаратов является исключительно компетенцией врача", — отметила Микичак.

По ее словам, эксперты Минздрава и украинские врачи постоянно обмениваются опытом с иностранными коллегами о мерах по борьбе с COVID-19.

"Постоянно проводим телемосты с зарубежными коллегами — к примеру, с китайскими врачами, с украинскими врачами, которые вернулись из Италии. Вчера провели телемост с коллегами из США. Ближайшее такое мероприятие запланировано с коллегами из Польши", — сообщила замминистра.

Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 30 апреля, в Украине 10 тысяч 406 ​​лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тысяча 238 пациентов выздоровели.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по прогнозам в Украине должно было быть 180 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, однако стремительного распространения не произошло, и Украина перешла в фазу "тихого плато".