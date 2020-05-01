IT и Телеком 10 минут назад

Минздрав запустил в Украине онлайн-платформу о лечении коронавируса

Ресурс предназначен информировать граждан и врачей относительно препаратов, которые используются при лечении COVID-19

Минздрав запустил в Украине онлайн-платформу о лечении коронавируса Минздрав запустил в Украине онлайн-платформу о лечении коронавируса
Фото: 5 канал

В Украине заработала онлайн-платформа информации о применении лекарств при COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Созданный Государственным экспертным центром (ДЭЦ) Минздрава ресурс предназначен информировать граждан и врачей относительно препаратов, которые используются при лечении коронавирусной болезни.

Кратко и по делу в Telegram

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак во время брифинга.

"Нет специфической терапии, которая влияет на вирус, но является низкая препаратов, которые мы включили в протокол по рекомендации официальных институтов США, Канады, ЕС, Японии, Австралии. На этой платформе вы сможете получить информацию о действии лекарств. Напоминаю, что назначение медпрепаратов является исключительно компетенцией врача", — отметила Микичак.

Читайте также:
В Минздраве украинцев, гуляющих на улице во время карантина, приравняли к антивакцинщикам

По ее словам, эксперты Минздрава и украинские врачи постоянно обмениваются опытом с иностранными коллегами о мерах по борьбе с COVID-19.

"Постоянно проводим телемосты с зарубежными коллегами — к примеру, с китайскими врачами, с украинскими врачами, которые вернулись из Италии. Вчера провели телемост с коллегами из США. Ближайшее такое мероприятие запланировано с коллегами из Польши", — сообщила замминистра.

Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 30 апреля, в Украине 10 тысяч 406 ​​лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тысяча 238 пациентов выздоровели.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по прогнозам в Украине должно было быть 180 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, однако стремительного распространения не произошло, и Украина перешла в фазу "тихого плато".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Пандемия COVID-19: во всем мире заразились около 3,3 млн человек
Пандемия COVID-19: во всем мире заразились около 3,3 млн человек
НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа" до конца 2020 года
НАПК остановило госфинансирование "Слуги народа" до конца 2020 года
В Минздраве украинцев, гуляющих на улице во время карантина, приравняли к антивакцинщикам
В Минздраве украинцев, гуляющих на улице во время карантина, приравняли к антивакцинщикам
Загрузка...
Новое видео
Ресторатор Максим Храмов: Что ждет ресторанный бизнес после карантина

Новости дня

  1. Польша начала присылать украинцам по почте рабочие визы

  2. Лоукостер Wizz Air внедряет повышенные меры безопасности с 1 мая (ВИДЕО)

  3. Министр Криклий сорвал возвращение украинцев, которые потеряли работу и застряли в ОАЭ

  4. Россия назвала условия для новой "нормандской" встречи: участие США исключено

  5. "ФГИУ незаконно меняет руководство Хмельницкоблэнерго", — менеджмент компании

Загрузка...