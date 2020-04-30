В Минздраве украинцев, гуляющих на улице во время карантина, приравняли к антивакцинщикам

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко приравнял украинцев, которые во время карантина гуляют по улице, к антивакцинщикам. Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

Комментируя тенденцию в Киеве, когда чем дольше длится карантин, тем больше появляется людей на улицах, Ляшко задал вопрос — кто в этом виноват?

"Кто загонит 40 млн украинцев домой? Аваков? Мы делаем все возможное и рекомендуем. Отношения украинцев к законодательству, нормативно-правовому регулированию — вот такое. Многие пытаются искать пробелы в законе, чтобы выйти и показать: я умный. Всех, кто сейчас гуляют на улицах, несмотря на карантин, я приравниваю к антивакцинщикам", — подчеркнул Ляшко.

При этом чиновник подчеркнул, что маски — это надолго. По его словам, если количество больных снизится и не будут появляться новые, то все карантинные мероприятия будут отменены.

"Но, возможно, хоть эта болезнь научит нас не скапливаться в очереди в сберкассы, в супермакетах. Такова плотность есть разве что в странах постсоветского пространства", — подытожил он.

Напомним, что, согласно прогнозам, в Украине должно было быть 180 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, однако стремительного распространения не произошло и Украина перешла в фазу тихого плато.

При этом Ляшко отмечает, что Украина находится на плато и серьезного пикового скачка не было. Из-за карантина эта вспышка в стране развивается "потихоньку", растягиваясь во времени, а значит, украинское плато может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС.

Отметим, по состоянию на 9:00 четверга, 30 апреля, в Украине зафиксировано 10,4 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели.