Медики в Киеве объявили бойкот из-за низкой зарплаты во время эпидемии (ФОТО)

Медицинский персонал Киевской городской клинической больницы №8 Оболонского района вышел на протест и отказывается работать за зарплату в размере 3-5 тысяч грн в условиях распространения коронавируса.

Эту информацию hromadske подтвердили в приемной больницы.

В частности, там уточнили, что участие в протесте приняли преимущественно медсестры и санитарки, а врачей среди них не было. При этом добавляют, что "уже все разошлись".

На странице "Жизнь Минского массива — Оболонский район" в Facebook отмечают, что медики получили зарплаты за апрель, рассчитывая на доплаты за работу с инфицированными.

Однако, как сообщают, они получили на 30-40% меньше зарплаты, чем до эпидемии. Медсестры получили 4-5 тысяч грн, младшие сестры — 3-4 тысяч грн, а врачи — от 6 до 9 тысяч грн. Это подтверждают прикрепленные расчетные листы за апрель 2020 года.

Указано также, что 2 отделения объявили об отказе работать в таких условиях и с такой оплатой. Еще несколько отделений готовится бастовать.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 30 апреля сообщил, что на доплаты медикам выделят из городского бюджета почти 900 млн грн. Он заверил, что столичная власть сейчас ищет возможности для помощи медработникам.

"Насколько вы знаете, с 1 апреля все медучреждения страны получают деньги — в том числе на выплату зарплаты сотрудникам — из государственного, а не из городских бюджетов. Это, напомню, — медицинская реформа. Киев нашел и выделил из городского бюджета деньги на доплаты медикам почти 900 млн грн", — заявил Кличко.

По его словам, для врачей сумма начислений составляет 4000 грн, для медицинских сестер — 3000 грн, для младшего медицинского персонала — 1000 грн.

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"Врачи же, работающие с пациентами с подозрением и больными коронавирусом, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта. Город установил им доплату в размере 9 должностных окладов. Таким образом, врачи за март получили в среднем от 30 до 50 тысяч грн зарплаты, медсестры — 25-30 тысяч и младший медицинский персонал — 20-25 тысяч грн. Такую же зарплату они получат и за апрель", — пообещал мэр Киева.

По его информации, работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, привлеченные к мероприятиям по дезинфекции автомобилей, также получили премию за март.

Напомним, всего в Украине коронавирус уже обнаружили у 10 406 человек, из них 261 умер, а 1238 — выздоровели. За прошлые сутки обнаружили 540 новых случаев инфицирования.