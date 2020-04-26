В Украине коронавирусом заразились почти 1700 медиков

По состоянию на утро 26 апреля коронавирус подтвердили у 1676 украинских медицинских работников.

За последние сутки COVID-19 зафиксировали у 101 медработника, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, наибольшее количество заболевших медиков в Черновицкой области. Он это объясняет тем, что Буковина стала первым регионом, где зафиксировали коронавирус и сейчас в Черновицкой области наибольшее количество подтвержденных случаев.

В то же время, у скольких медиков из Буковины подтвердили коронавирус, Степанов не сказал.

Министр добавил, что также коронавирус подтвердили у многих медиков в Тернопольской и Ровенской областях.

По данным Ровенской облгосадминистрации, в области с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 120 медработников. У большинства из них бессимптомное течение болезни.

В то же время в Украине от коронавируса выздоровели уже 840 человек, из них — 162 медика.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:00 воскресенья, 26 апреля, коронавирус лабораторно подтвердили у 8617 человек. Из них 209 пациентов умерли и 840 — выздоровели.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов инициировал регулярное тестирование украинских медиков на коронавирус. В частности, медицинским работникам теперь делают тесты на COVID-19 раз в 5 дней.