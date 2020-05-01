Количество зараженных коронавирусной инфекцией украинцев приближается к 11 тысячам

По состоянию на 9:00 1 мая, в Украине зарегистрировано 10 тысяч 861 ​​лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1 тысяча 413 пациентов выздоровели.

Об этом сегодня в ходе брифинга в городе Черкассы сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, за прошлые сутки зафиксировано 455 новых случаев коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на данные Центра общественного здоровья, по регионам на данный момент ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 выгляди следующим образом:

Винницкая область — 425 случаев;

Волынская область — 307 случаев;

Днепропетровская область — 364 случая;

Донецкая область — 70 случаев;

Житомирская область — 390 случаев;

Закарпатская область — 432 случая;

Запорожская область — 260 случаев;

Ивано-Франковская область — 899 случаев;

Кировоградская область — 392 случая;

город Киев — 1 тысяча 453 случая;

Киевская область — 694 случая;

Львовская область — 454 случая;

Луганская область — 35 случаев;

Николаевская область — 126 случаев;

Одесская область — 296 случаев;

Полтавская область — 211 случаев;

Ровенская область — 658 случаев;

Сумская область — 103 случая;

Тернопольская область — 793 случая;

Харьковская область — 274 случая;

Херсонская область — 120 случаев;

Хмельницкая область — 92 случая;

Черновицкая область — 1 тысяча 667 случаев;

Черкасская область — 296 случаев;

Черниговская область — 50 случаев.

При этом, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 30 апреля, в Украине 10 тысяч 406 ​​лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тысяча 238 пациентов выздоровели.