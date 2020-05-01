Количество зараженных коронавирусной инфекцией украинцев приближается к 11 тысячам

По состоянию на 9:00 1 мая, в Украине зарегистрировано 10 тысяч 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 272 летальных, 1 тысяча 413 пациентов выздоровели.
Об этом сегодня в ходе брифинга в городе Черкассы сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за прошлые сутки зафиксировано 455 новых случаев коронавируса.
Как сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на данные Центра общественного здоровья, по регионам на данный момент ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 выгляди следующим образом:
Винницкая область — 425 случаев;
Волынская область — 307 случаев;
Днепропетровская область — 364 случая;
Донецкая область — 70 случаев;
Житомирская область — 390 случаев;
Закарпатская область — 432 случая;
Запорожская область — 260 случаев;
Ивано-Франковская область — 899 случаев;
Кировоградская область — 392 случая;
город Киев — 1 тысяча 453 случая;
Киевская область — 694 случая;
Львовская область — 454 случая;
Луганская область — 35 случаев;
Николаевская область — 126 случаев;
Одесская область — 296 случаев;
Полтавская область — 211 случаев;
Ровенская область — 658 случаев;
Сумская область — 103 случая;
Тернопольская область — 793 случая;
Харьковская область — 274 случая;
Херсонская область — 120 случаев;
Хмельницкая область — 92 случая;
Черновицкая область — 1 тысяча 667 случаев;
Черкасская область — 296 случаев;
Черниговская область — 50 случаев.
При этом, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
Напомним, по состоянию на 9:00 четверга, 30 апреля, в Украине 10 тысяч 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тысяча 238 пациентов выздоровели.