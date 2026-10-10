Украинские компании запускают производство тепловизионных сенсоров в Европе и США

Украинские компании The Fourth Law и Odd Systems запускают Project Foundation – проект по производству неохлаждаемых тепловизионных сенсоров в Европе и США. В течение трех лет партнеры планируют в четыре раза увеличить производственные мощности в Европе и вдвое – в Соединенных Штатах, а первые сенсоры ожидают уже в 2027 году.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на совместный прессрелиз The Fourth Law и Odd Systems.

Проект будет включать разработку длинноволновых инфракрасных (LWIR) сенсоров, а также создание сети собственных и партнерских производственных мощностей.

Продукция ориентирована на несколько рынков – оборонную промышленность, робототехнику и автомобилестроение. Сенсоры должны использоваться, в частности, производителями дронов, роботизированных систем и автомобилей.

Штаб-квартира Project Foundation находится в Эйндговене в Нидерландах. Первые две фабрики – First Foundation и Second Foundation – планируют открыть соответственно в Европе и США.

Финансировать проект за счет инвестиций The Fourth Law и Odd Systems, внешнего акционерного и долгового капитала, грантов и предварительных продаж клиентам. В компаниях заявляют об интересе со стороны потенциальных инвесторов и партнеров, однако конкретные финансовые договоренности объявят после их окончательного подтверждения.

Сеть производств будет использовать общую технологическую базу и собственные разработки сенсоров. Компании уже наладили сотрудничество с рядом международных лабораторий в сфере полупроводников и микроболометров, а также с производителями тепловизионных камер.

Project Foundation возглавит директор по стратегическим программам и финансированию The Fourth Law и Odd Systems Игорь Наконечный.

Обе компании были основаны в Киеве в 2023 году предпринимателем Ярославом Ажнюком. The Fourth Law разрабатывает автономные решения для роботизированных систем с фокусом в оборонной сфере, а Odd Systems производит тепловизионные и дневные камеры для дронов и роботизированных платформ.

Напомним, в начале октября сообщалось, что украинские военные технологии планируют производить в США : американская Powerus вела переговоры по локализации разработок и совместного производства.